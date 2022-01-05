東研信超(6840)2021年12月合併營收為0.67億元，年增41.26％；2021年全年合併營收8.25億元，年增24.48％，創下歷史新高表現，主要成長動能來自於5G、WiFi6/6E相關技術的檢測需求暢旺，帶動公司5G等移動通訊與無線技術檢測需求的訂單大幅成長，相關檢測服務占整體營收比重已超過1成，預期2022年至少可成長一倍。

東研信超2021年起積極衝刺5G檢測應用，受惠5G的持續普及應用面的拓展，智慧型手機、筆記型電腦、網通產品等相關產品大量推出投入終端消費市場，公司接獲的檢測機種數、測試時數與測試單價亦隨之增加，帶動台灣及大陸兩地營運單位相關檢測的營收同步成長。

目前全球5G滲透率不到1成，且台灣資策會預估台灣5G市場2025年將成長至372億美元，顯示全球5G市場仍然有極大的發展空間。東研信超檢測主力產品廣泛，服務範圍涵蓋無線通信、移動通訊裝置以及智慧家居等相關領域，在現有檢測分析實驗室產能已不足以負荷手中的檢測需求訂單量考量下，公司已於台灣汐止及中國東莞松山湖擴充EMC、RF、Safety相關檢測實驗室，以提高公司檢測產能，今年上半年將陸續加入營運行列，將更有餘裕地消化現有及未來的檢測訂單量。

在5G市場滲透率逐漸提高，各國政府對電子產品檢測的要求亦趨嚴格，將有助專業電子檢測行業的蓬勃發展；東研信超持續布局5G、WiFi6/6E技術測試服務，強化專業檢測能力，並尋找擴充檢測產能的機會，預期今年5G、WiFi6/6E相關檢測營收可望翻倍成長。