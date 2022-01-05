民進黨立委莊瑞雄日前宣布將參與民進黨屏東縣長初選，但屏東縣長潘孟安屬意另名民進黨立委周春米「接棒」，黨籍立委鍾佳濱也表態有意角逐。面對潘孟安力挺周春米，莊瑞雄認為，屏東命運不應該被指定，潘孟安手中握有行政資源，應該要稍微節制一下，一切都要公平競爭，畢竟牽涉到行政中立問題。

莊瑞雄今接受網路節目專訪指出，屏東有自己的傳統，從前縣長蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻到現在的潘孟安等，都是一棒接一棒，沒有指定誰的問題，潘孟安在屏東確實做得很好，也因為屏東人當總統、行政院長，且有許多立委在中央跟地方合作，爭取高鐵到屏東、捷運到屏東、科技園區也要到屏東等，大家都在努力做事，屏東沒有指定誰的傳統。

面對黨內初選競爭，莊瑞雄認為，大家都是好同志，潘孟安選縣長時大家也都在努力為他拚戰，團結對外是民進黨傳統，希望這次拚初選時，「是我們幾位當主角，其他人在旁邊祝福就好」，屏東的未來是大家決定，不能被指定。

針對潘孟安表態要接棒給周春米，莊瑞雄說，一定會感到差別待遇，可能潘孟安跟周春米互動比較好，若今天某人支持某一個人，他手上是握有行政資源的，應該要稍微節制一下，畢竟牽涉到行政中立問題。

對於三人爭取黨內提名，互動時是否會尷尬，莊瑞雄說，活動都會一起參加，但若是對方主辦的活動，就是去打個招呼就離開，因為不能喧賓奪主，避免被外界認為沒風度。