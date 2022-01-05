台北市中山區某防疫旅館爆發疑似群聚感染事件。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，案16941與案17181經過病毒基因定序，兩人均為Delta，且S蛋白序列彼此相同，案17181改判本土案例。對此，北市觀光傳播局表示，中山區防疫旅館經空調專家查察合格，但應完成門縫封堵及客房氣壓微調、抽風設備運轉調整等，修正完即可收客。

觀傳局說明，已通知防疫旅館所有旅客只出不進，另由觀傳局協助媒合防疫旅館移置後續入住旅客，到1月12日共有30筆訂單需要協助，並清消靜置等待衛生單位進行環境採檢。

北市衛生局指出，中山區某旅館環境採檢沒有採檢到病毒，但中央有提及天花板的地方是相通的，隔間用裝修牆不是實體牆，加上兩個人當時有差不多時間出來拿餐，開門時間前後很接近等狀況，但後續如何要求防疫旅館改善是觀傳局主責。

對於中山區防疫旅館空調是否有問題？觀傳局說，中山區防疫旅館經空調專家查察合格，惟仍應維持空氣流通減少汙染機會，門縫封堵及客房氣壓微調、抽風設備運轉調整，業者需依空調專家建議僅速修正，修正完經專家再次確認完善即可收客。

北市府表示，北市防疫旅館現有家數為164家，目前已體檢完家數為78家，其中有2家不合格，預計兩周內完成所有體檢，並輔導改善或退場。