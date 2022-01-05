為了鼓勵生育，台東縣政府加碼生育補助今年元旦起上路，第1胎從1萬元增加到3萬元，搶得頭香的呂姓少婦1月2日生下女兒，今天由丈夫代表前往戶政事務所申領，縣長饒慶鈴前往祝賀，並致贈林爸爸第1份生育補助金及禮盒，也鼓勵台東年輕父母們增產報國。

台東縣2011年新生兒1761位，去年出生數剩下1316人，減少了近600人，少子化問題嚴重，為提升生育率，饒慶鈴今年元旦宣布生育補助加碼上路，第1胎從1萬元加碼到3萬元、第2胎1萬5000元提高到3萬6000元，成為全國生育補助最多縣市之一。

饒慶鈴說，縣府近年開源節流有成，將經費挹注更多社會福利，除了大幅加碼生育補助外，也推出經濟弱勢產婦坐月子餐、免費到宅育兒指導，另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、公私托收費一致等，期盼提升生育率。她也呼籲，在台東出生的新生兒就在台東入籍，縣府有足夠的預算額度。

首位申領的呂姓婦人在1月2日生下女娃，今天由丈夫代表前往戶政事務所申領。本身也是縣府員工，目前在綠島服務的林爸爸開心表示，太太得知有生育補助加碼福利，就催促他趕緊來申辦，想不到搶到頭香，看妻子生產時很痛苦，若太太願意，可考慮繼續增產報國。

縣府民政處說明，生育津貼新制適用2022年1月1日以後出生的新生兒，並在台東辦理出生登記或初設戶籍，且父母其中一方須設籍台東滿6個月，家長應自新生兒出生次日起60日內，持身分證和印章，向戶籍地戶政事務所確認並提出申請生育津貼。