距離除夕倒數不到1個月，年節氣氛漸濃，必勝客攜手米其林星級台菜名店「金蓬萊」，推出賀歲披薩「一圓好運龍蝦干貝比薩」，大比薩850元，搭配「三重起司龍捲風餅皮」另加價120元。

必勝客在台邁入第36年，今年首開紀錄，攜手蟬聯4年米其林一星的台菜名店「金蓬萊遵古台菜餐廳」共同研發，把金蓬萊高單價招牌大菜「佛跳牆」，創新改造為必勝客「摘星佛跳牆比薩」，選用上等食材鮑魚、干貝、海參，加上蒜香四溢的無骨排骨酥，還有佛跳牆中少不了的魚皮、鳥蛋、香菇、芋頭、筍乾、大白菜等經典配料，搭配必勝客手工芝心餅皮，中西頂級食材完美合璧，將年節大菜佛跳牆在比薩上神還原。

單點大比薩優惠價999元，限時販售5周，第一周（1/10前）開放PK雙饗卡APP會員優先搶訂，並可抽金蓬萊經典年菜組（價值4210元）。

另因應春節聚餐，必勝客推出1399元「一訂開運團圓餐」及1599元「鴻福大三圓拜年餐」兩款超澎湃新春套餐，都能吃到「一圓好運龍蝦干貝比薩」搭配「三重起司龍捲風餅皮」﹐及其他經典口味比薩、拼盤、飲料，多款美味餐點。