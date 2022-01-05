據了解，承辦檢警在３名死者的租屋處發現遺留下的書信、記事本內發現，有出現像是「殉道者」、「和宇宙同在」的文字，像是某種宗教玄學的字眼。(本報資料照片)

南投縣埔里鎮臥龍洞古道離奇命案，死者范姜男、郭男、王女3人遺體都找到也完成相驗，檢方也在等待相驗報告，由於3名死者多年前就曾到此探險，加上又在死者租屋處的記事本內發現「殉道者」、「和宇宙同在」等字樣，就連鄰居也跳出來說曾看過半夜燒香舉辦法事等行為，種種疑點貌似都與外界盛傳的宗教信仰有關；對此南投地檢署則表示，全案鑑定中，呼籲外界勿作無謂臆測。

據了解，承辦檢警在3名死者的租屋處發現遺留下的書信、記事本內發現，有出現像是「殉道者」、「和宇宙同在」的文字，像是某種宗教玄學的字眼，鄰居也透露曾看到王女半夜在埔里租屋處燒紙錢，辦法事，當時曾報警處理，但是否與本案有關，檢警也在全力追查中。

王女母親曾透露，認為是因為去年遭誣告恐嚇取財、傷害等罪嫌，因此身心飽受壓力，才走上絕路；但種種證據又顯現與外界猜測的宗教有關，身上是否有特殊圖騰符號，檢方也不願證實，加上郭、王的手機都已經重置，沒有遺留下任何證據。

由於3人都已經死亡，檢方也僅能從相關遺留下的證據，屍體等證物深入追查，檢方5日解剖郭男、王女遺體，發現2人遺體都沒有明顯外傷，因為外傳3人是受到某種特殊宗教才相約到臥龍洞輕生，但就從外觀與死狀分析，都沒有看到明顯可疑跡證，檢方也表示，科學辦案看證據，屍體會說話，將持續針對遺體進行剖析，盡全力調查釐清死因。

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