距離1月9日台中第二選區的立委補選、台北中正、萬華區立委林昶佐的罷免案投票日，還剩下最後4天。被問到若林昶佐遭罷免後，是否會投入中正萬華地區立委補選？民進黨台北市議員王世堅表示，雖然這裡曾是自己的選區，但自己並不會來參與補選，同時他也透露當初為何會退出該區立委參選的原因。

王世堅日前換上「靜昶守護」臉書大頭貼特效框，表態支持林昶佐，但不料卻有不少網友在王世堅臉書上留言，支持王世堅到中正萬華參與立委補選。王世堅4日也出面回應，自己現在並沒有這個打算。

王世堅今天(5日)在政論節目《新聞大白話》中談論林昶佐罷免案時，主持人向王世堅提問，「如果林昶佐真的被罷免了，您會來補選這區嗎？」王世堅則表示，謝謝大家推薦，「為何有人會提到我是不是會去那邊選立委？因為15年前中正萬華是廣義的南區的一部分，也曾是我的選區，我曾經擔任過那邊的立委，這是事實」。

王世堅指出，上次選舉，本來在沒確定人選前，自己有參與初選，不過因為民進黨認為中正萬華是艱困選區，決定採用徵召模式，而黨內決定後，自己就沒再表態過，謝謝大家推薦。王世堅還直言，說要補選，這是不可能會發生的。