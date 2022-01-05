王力宏本週即將徹底解除隔離狀態，也似乎正扭轉去(2021)年婚變風波的頹勢，並醞釀展開新的一場輿論戰？除了滅火他跟By2妹Yumi以及徐若瑄的緋聞外，王力宏更藉由「曝光同事心聲」，來反擊打臉前妻李靚蕾手中「並沒有其出軌證據」，期望讓網路風向瞬間轉變。而近日在大陸民間所流傳的「劣跡藝人名單」裡，原本榜上有名的王力宏已被移除，粉絲對此信心滿滿表示，看來王力宏並未被封殺，在大陸復出非常有希望。甚至有媒體名嘴預測，王力宏「要開戰了」。

王力宏與李靚蕾的婚變風波在去(2021)年底看似平息，但昨(4)日卻有自稱是「工作人員」的網友出面抖出「5大內幕」反擊李靚蕾，連帶By2妹Yumi的閨蜜都控訴「裸照截圖是P圖」；也有網友發現，王力宏的名字似乎已從「劣跡藝人名單」中除名，事件風向疑似開始出現反轉操作？

王力宏去(2021)年底因前妻李靚蕾的「核彈毀滅式」爆料發文，讓他原本的優質形象一夕之間跌落神壇，也因被各家大陸官媒公開批評，疑傳遭列入「劣跡藝人名單」。不過，輿論風向卻似乎在近日出現反轉，不但有人跳出來為他證明「沒有出軌」，和Yumi的聊天內容也被還原出是「工作談話」。昨(4)日甚至有網友發現王力宏似乎已從「劣跡藝人名單」中被除名，名單只剩下吳亦凡、李雲迪等人，紛紛驚喊：「這是洗白了嗎？」但也不免有人質疑該名單的權威性。

事實上，國台辦先前曾針對王力宏是否會被封殺做出回應，國台辦發言人馬曉光就曾表示：「對於個別人物的個別事件、個別情況，我們希望來大陸發展的演藝人員都能做到『德藝雙馨』，也就是說我們看重的是公的，而不是網上其他方面的一些說法。」目前為止，僅「中國演出行業協會」曾公開對鄭爽、吳亦凡和張哲瀚提出警示黑名單，但尚未有其它官方認證的封殺名單，因此王力宏是否有被列入黑名單也未能證實。

儘管大陸官媒《環球時報》曾寫下王力宏「演藝市場的豪華存在基本結束了」的評語，但根據日前台灣週刊媒體的報導，王力宏仍想透過法律途徑保障自身名譽，像是沒有證據的指控與揣測等，以及他所堅稱的「婚內沒有出軌」一事，與律師團隊諮詢準備出擊；回顧當王力宏回台隔離時，用手機反拍媒體不發一語等行徑，就被名嘴點評「代表他要開戰了」，並形容他「狙擊手跟子彈都準備好了」。