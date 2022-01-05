戰鬥機發射空對飛彈，是非常令人印象深刻的壯觀畫面，但是俄羅斯空軍把這種場景升級，4架Su-30多功能側衛 (Flanker-C)同時發射8枚飛彈，相當驚人。

戰區(The Drive-Warzone)報導，這段影片是俄羅斯Telegram上，一名叫做 Fighterbomber 的用戶上傳的，影片顯然是來自旁邊另一架側衛戰機的駕駛艙，可惜不知道確切的地點和時間。俄國戰機可以同時發射2枚空對空飛彈，於是4架戰機的同時齊視就是8枚。

Su-30所發射的應該是熱追蹤的R-73/74短程空對空飛彈，具有不錯的射程與精準度，是俄羅斯戰機目前最主力的短程飛彈。

這樣的畫面象徵意義大於實戰意義，因為在空防任務中，即使多架戰機在同一片空域巡弋，但是為了使巡邏效益最大化，戰機與戰機的間距通常相當的寬闊；在1991年沙漠風暴行動中，美軍在壓制伊拉克空中力量時，有類似的編隊，但是間隔會更大，很難同時拍攝到4架戰機在同一個畫面中。

然而，這樣的實彈訓練並非沒有危險；去年，俄羅斯空軍的1架Su-35S終極側衛(Flanker-E)戰機在一次近距離空戰訓練中，機砲不慎擊落了另1架Su-30。在 2017年發生的另一起演習 MiG-31攔截機在靠近俄羅斯與蒙古邊境的訓練場上，搭載的R-33遠程空對空飛彈擊落了僚機。