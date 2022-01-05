高更曾是慕夏的室友，常在兩人畫室裡彈風琴紓壓。（海鵬提供）

慕夏早在成名前就跟電影先驅盧米埃兄弟結了緣。（海鵬提供）

描述風靡全球的裝飾藝術家阿爾豐斯慕夏傳奇人生的紀錄電影《慕夏狂潮－從崛起到永恆》，本月中即將在台上映，讓人驚訝的是，畫家梵谷、高更、雷諾瓦竟都出現片中另類「助陣」，原來慕夏與他們皆往來密切，甚至與高更曾是非常好的室友，兩人還都喜歡在畫室裡彈風琴紓壓。

《慕夏狂潮－從崛起到永恆》透過大量的演員演繹、手繪動畫及珍貴檔案的拍攝，描繪了慕夏傳奇崛起地上個世紀人文薈萃的巴黎。原來慕夏初抵巴黎時，投靠在「夏洛特夫人餐館」，常以畫作來抵3餐度日。有天他在午餐時，竟看到高更推門進來，由於高更苦無畫室作畫，慕夏於是大方邀他：「我的畫室空間綽綽有餘。」兩人從此結為莫逆。

但令慕夏驚訝的是，高更竟從沒滿意過自己的畫作，有次甚至大發雷霆、翻倒畫架沮喪地說：「我根本就不會畫畫！」由於當時世人尚未了解高更的偉大，畫展後來一敗塗地，直到高更1903年死在太平洋馬克沙斯群島，從此成了傳奇人物。

時至今日許多導演都想拍慕夏故事，殊不知慕夏早在成名前就跟電影結了緣，電影先驅（電影及電影機發明者）盧米埃兄弟就是他在巴黎時的好友，在以《火車進站》成名前還常借用他的畫室來放映電影。電影1月14日在台上映。