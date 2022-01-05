虎尾鎮圓環新落成的不鏽鋼素還真雕像引起轟動，20年前設置的斗六門水舞去年9月進行修復工程也即將完工，縣府工務處長汪令堯表示，6個鋼鐵材質的「門」造景鏽蝕嚴重無法清洗，全面更換鏡面鋼板，目前煥然一新，屆時將有從天而降的水幕，預定27日「開箱」，28日舉辦啟用典禮。

前縣長張榮味於2001年打造擁有水舞功能的斗六門地標，曾是斗六市熱門的景點，可惜改朝換代後疏於維護機械故障，停止運作15年，大多年輕人不知斗六圓環的水舞功能。

斗六市代表會與各里長多次陳情縣長張麗善修繕斗六圓環，縣府經與地方多次討論，決定維持水舞呈現斗六圓環之美，新增可投影的水幕。

工務處長汪令堯表示，本次拉皮工程的重中之重是機電工程，先前的水舞主機設備位於地下室，滲水未維修鏽蝕嚴重，完全無法啟用，本次修復工程淘汰之，並把新主機安裝於地面，不易故障、也容易維修。

汪令堯表示，原本6面鋼門也打算清洗就好，但水刀已洗不掉鏽斑，近看非常斑駁，近一年來鋼板漲價不少，仍忍痛全面更替鏡面的鋼板，目前煥然一新，27日就會撤掉圍籬開箱。

汪令堯說，斗六水舞圓環的重生後，將在整點播放一首歌搭配水舞，估計一天上演16個時段；水幕則會從「斗六門」的頂端灑下可投影字幕，水源是循環使用不浪費，電力也會比以前省電。