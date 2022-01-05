懷有出版文學夢想、喜愛辦理推廣文學及閱讀的朋友們有福了！桃園市立圖書館2022年補助文學閱讀推廣活動實施計畫開始徵件，徵件時間自即日起至2月9日止，申請對象不設限，包含個人、學術機構、獨立書店、出版事業、法人或團體都可以申請。

桃園市立圖書館表示，文學閱讀推廣活動申請類別包含「文學出版」、「文學推廣」、「閱讀推廣」等3類，相當歡迎有興趣的民眾踴躍申請。

市圖指出，補助文學閱讀推廣自桃園2014年升格以來已行之有年，其中「文學出版」類型包含文學創作、翻譯，申請內容須與桃園在地文化相關，也歡迎新銳作家或是出版社踴躍申請撰寫桃園故事。

「文學及閱讀推廣」類型則無論是規畫書展、寫作班、文學營、研討會、讀書會，甚至電影欣賞或表演等多元活動，只要符合推廣文學或閱讀的條件，都鼓勵踴躍投件。

市圖館長姚敦明說，2021年市立圖書館共補助24案，其中文學出版補助達9本圖書，包括《桃園文學百年選》、《我父親。那麼老派，這麼多愛》、《城市的河流》、《台灣藝術史的光影實錄》、《屋下ㄟ花》等桃園在地文化相關精彩著作。

姚敦明表示，另在文學及閱讀推廣補助方面，活動類型百花齊放，包含講座、課程、讀書會、電影賞析等，內容也含括文學、電影、藝術、心理學等多樣化內容，不僅豐富桃園的藝文活動，也獲得參與民眾熱烈回響。

市圖補充，文學閱讀推廣補助，可以看見不同在地文學風貌，除了活絡閱讀風氣外，也帶給民眾更多藝文活動的選擇，詳細補助內容及流程可參閱桃園市立圖書館官網。