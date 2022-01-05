海悅(2348)2021年12月合併營收為新台幣9.5億元，其中代銷收入6.2億元、認列子公司營建收入為3.3億元；全年度合併營收60.96億元，年增66.36%，其中代銷收入達49.9億元，公司全台佈局效益顯現。

展望2022年，目前合計全台總銷金額逾千億元(未含目前已銷售個案)，在手接案量充沛，海悅藉代銷本業業績來源無虞，精準行銷，加上多元佈局，穩健收益挹注，營運三箭並進策略，中長期營運維持審慎樂觀。

海悅挾全台建案持續去化挹注，帶動2021年12月代銷收入達6.2億元，雖去年受到本土疫情影響，然代銷本業受惠全台接案，保持市場敏銳。2022年海悅全台建案尚可銷售案量逾812億元，加上後續進場，包銷22個建案總銷金額約1195億元，總計可銷售案量近2000億元。

海悅亦中長期佈局，策略為與建商聯盟，加深與理念契合建商共同開發，創造互利，與達麗建設合作之台中北區賴厝(部)段標的已完成開工動土典禮，預計採邊建邊售方式進行，規劃於2022年第一季推案，隨著後續銷售與營建工程逐步完工，將穩健挹注轉投資收益，與合作夥伴共創雙贏局面。另外，舊市議會市有土地設定地上權案AE區開發案，近期進行開工典禮，未來亦將創造穩健的商辦租金收益。