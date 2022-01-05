鴻海(2317)公布2021年12月自結合併營收6606.84億元，月增6.27％、年減7.44％，創歷史第四高。合計第四季合併營收1.83兆元，季增達30.6％、年減8.69％，改寫歷史次高。累計全年合併營收5.93兆元、年增達10.86％，改寫歷史新高，表現均略優於預期。

鴻海表示，去年12月四大產品營收均較11月成長，優於公司預期。其中，由於整體供應鏈狀況改善優於預期，使「消費智能產品」需求維持高檔，同時帶動「電腦終端產品強勁成長。元件及其他產品則強勁成長，符合公司產品策略發展目標。

此外，雲端網路產品去年12月營收成長，主因伺服器產品需求維持高檔，元宇宙則帶來雲端資料儲存及雲運算龐大需求，對數據中心需求增加。鴻海為全球最大營收的資料中心製造商，受惠於雲端服務及元宇宙需求趨勢，使得集團伺服器去年營收已逼近兆元。

就去年第四季觀察，鴻海表示四大產品線除了電腦終端產品持平外，其他三大產品均較第三季成長，優於公司及市場預期。相較於先前法說會展望，元件及其他產品表現優於預期、其他三大產品表現則符合預期。

以去年全年概況觀察，鴻海表示，四大產品線以消費智慧產品成長動能最強、元件及其他產品成長次之，電腦終端產品及雲端網路產品大致持平、但明顯優於公司預期，也優於市場預期。