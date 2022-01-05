效力西武獅隊的吳念庭下周將返回日本備戰即將到來的春訓，對於新球季目標，他希望能夠提升自己的競爭力，「教練說全部的人都在同一條線上，去競爭每個位置。」他也點出自己的優勢就在於「工具人」身分，「去提升自己的價值，等教練要用你時就能馬上展現出實力。」

吳念庭去年球季打出旅日生涯年，季後獲得球團加薪肯定，日前出席活動時他提到，去年季初就有產生危機意識，因此抱持著「豁出去」的心態，將打擊型態整個做改變，收到不錯的成效。

有了去年成功的例子，吳念庭複製上次休季時的調整模式，回台後同樣來到父親吳復連執教的興富發棒球隊，跟著球隊體能教練一起訓練，「去年就是這個方式，有滿好的收穫，就延續下去，希望今年也有好的收穫。」

吳念庭預計下周回日本，先進行2周隔離後返回球隊自主訓練，接下來就要迎接2月1日展開的春訓，也代表他無法在台灣度過農曆新年，他苦笑說：「已經十幾年沒在台灣過年了，滿可惜的。」

對於新球季目標，吳念庭希望能夠爭取到一席之地，「今年還是要競爭，教練已經有說，全部的人都可以在同一條線上去競爭每個位置。我每個位置都可以守，就是去提升自己的價值，等教練要用你時就能馬上展現出實力。」

回台灣的這段時間，吳念庭除了出席活動、訓練外，剩餘時間多半都在陪伴家人，今天也才剛從台南看阿公回來，回台南時，吳念庭也不忘吃家鄉美食，「有吃牛肉湯，超好吃的，每家牛肉湯幾乎都要排隊，還有跟（陳）傑憲吃個飯。」