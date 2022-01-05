高雄市多面向工安督導策略奏效重大職災創新低。（高雄市府勞工局提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市政府為有效監督職場安全衛生，勞工局從去年5月成立工安督導小組，公私協力推動工安，以預防職業災害，經統計去年重大職災死亡人數計27人，創歷年新低，較前109年49人，減少22人，減災44.9％，降災幅度六都第一。勞工局表示，將持續擴大營造業與墜落災害預防督導，盼能再減少工安事件的發生。

為了監督職場安全衛生，防止工安意外憾事再次發生，高雄市勞工局從去年5月成立工安督導小組，主要分有營造安全小組、石化業製程安全小組、局限空間作業安全小組，並結合市府與中央部會團隊共同推動減災措施，包括實施「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，要求營建業者落實工地自主檢查、減災防災。

工安督導小組與經濟部特檢小組針對林園工業區石化廠進行診斷檢查，並要求關鍵製成不得委外作業；建立局限空間作業廠商安全標章管理制度，與安控地圖及行動稽查網路系統，作業廠商作業前須上系統通報，經確認後才能入槽作業等措施。

經統計，去年重大職災死亡人數計27人，較109年49人，減少22人，減災44.9％，降災幅度六都第一，勞工局表示，將持續擴大營造業與墜落災害預防督導，強化石化業製程安全管理能力，加強跨域合作降災等策略，盼能再減少工安事件的發生。

勞工局長周登春表示，保障勞工安全與健康是市府重要施政目標，也是勞工局的使命與責任，未來將擴大運用各項資源及政策工具，加強墜落、倒塌崩塌、捲夾、感電、被撞等重點災害危害的預防，與持續督促石化製程、局限空間、維修歲修等高風險作業安全措施，並將積極宣導及輔導事業單位深化職業安全衛生自主管理。

勞檢處長郭清吉指出，高雄各項重大工程及民間投資陸續啟動，勞檢處新年度將持續實施高風險廠場及工程強化勞動檢查，嚴格要求業者落實職場安全。