富邦期貨在打造業界獨創的雲端策略交易平台「Starwin」，協助客戶在平台上挑選符合自身屬性交易策略、藉由「雲跟單」功能輕鬆跟單交易後，再領先業界，推出「客戶交易健檢報告」。

在富邦e01交易平台上，為客戶客製化分析期權交易損益率、交易數值分析、商品比重、交易頻率及主要獲利與虧損商品等資料，讓客戶能更了解自己的交易模式，並加以調整及精進，進而提升獲利率。

2021年全球經濟持續從新冠病毒的影響中強勁復甦，資金行情帶動台股延續多頭行情，但5月本土疫情爆發，帶動市場振幅及波動度大幅躍升，期貨市場避險及交易需求大增，再加上股票期貨當沖及套利策略熱絡，推升臺灣期權市場交易量累計1～11月來到3.64億口，較2020年同期成長17.7％，其中股票期貨交易量累計1～11月來到7028萬口，較2020年同期成長208.5％，雙雙創下歷史新高。

富邦期貨總經理劉承志表示，期貨市場交投持續熱絡，但在目前多元化的投資工具中，期貨與選擇權一直被認為是操作風險較高的投資工具，但投資人若能深入了解期權商品屬性，找出適合自身的交易模式，搭配資金控管與紀律操作，應能在有效控制風險下，實現投資目標。