很多人認為只要完全接種2劑疫苗，甚至追加第3劑之後，就擁有金鋼不壞之身，即使感染也不要緊，那你就錯了。事實上，新冠肺炎病毒造成人心惶惶的原因，多來自痊癒後長期存在的後遺症。據英國廣播公司（BBC）報導，研究指出後遺症的種類像是容易疲倦、呼吸困難、嗅覺及味覺失靈、焦慮抑鬱等等。

來看英國布里斯托爾一位9歲男童札克(Zac Morey)，在被檢測出新冠肺炎呈陽性後，不到一周的時間內左眼失去視力，醫生診斷他患有眼部的眼窩蜂窩組織炎(Orbital Cellulitis )，札克的母親說:「他的眼睛看起來像快炸開一樣!」，還說，「如果不用手眼睛根本無法張開，它比任何東西還要腫大。」

眼窩蜂窩組織炎(Orbital Cellulitis)是一種眼睛細菌感染疾病，多由鼻竇炎所引起。據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國眼科學會(AAO)的一份報告針對三名Covid陽性患者進行檢查，發現他們都患有角膜炎，引發感染性眼內炎，並在兩個月內迅速喪失視力。

世界衛生組織(WHO)也已將結膜炎列為感染新冠後的後遺症之一，雖然研究並無確切指出是Covid引起的眼部感染，但許多研究都證實眼部感染與新冠病毒兩者密不可分。

現在，札克已經完全康復，視力也恢復回以前一樣，幸好有立即送醫治療，醫生也警告若感染太深，造成眼部完全失明都有可能。