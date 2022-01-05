工作一整天，回到家有個寧靜怡人的個人空間至關重要。有網友近期搬到新的租屋處，短短2天就被馬路的車聲吵到精神耗弱，預計跟房東商量賠押金不租了；貼文一出後，引起不少網友共鳴，「會神經衰弱」、「睡不著一定要搬」。

1名網友在PTT八卦版發文，稱最近搬到新的租屋處，起初看屋不覺得很吵，豈料搬過來2天，「整晚聽旁邊大馬路的車整個人都快精神耗弱」，在車經過時測大約50分貝，吵到整個人很憂鬱。

原PO解釋，原先友人幫忙看屋，窗戶有說明是隔音窗，但實際住進來發覺似乎用處不大，「大概明天要跟房東說不租了，只好賠押金了，好煩」。

貼文一出後，不少網友認同鄰馬路噪音的惱人程度，安慰道「睡眠是最重要的生理需求」、「會神經衰弱」、「睡不著一定要搬」、「如果是日夜顛倒作息的人更會想死」、「之前也有相同情況」、「我也是，今年四月要搬走了，忍到現在」、「馬路旁的房子就是這樣」、「先搬走吧」。

另外，有不少網友建議可以暫時戴耳塞應對，「戴耳塞真的有用，現在的戴起來也不會很不舒服了」、「這幾天可以用耳塞擋一下」、「我是戴耳塞+氣密窗」、「去買幾副美國超靜音耳塞擋一下」、「要氣密窗加耳塞」、「戴耳塞啊」。