計畫趕不上變化，生活總是充滿許多未知數，突發事件發生時，經常讓人措手不及，甚至可能做出錯誤的決定。《靈匣網》近日分享5個討厭突發狀況的星座，為了讓自己在問題發生時，能夠順利找到解決方法，他們甚至會先擬定好各種計畫。

1.處女座

處女座個性非常謹慎，他們喜歡提前做準備，無論出遊還是工作，甚至與人聊天時，也會提前思考，反覆琢磨，給自己預設不同的狀況，因為他們不喜歡突發的事件，討厭自己無法控制的感覺，會讓處女座感到心煩，認為按照計劃進行比較輕鬆，所以會花大量時間與精力做事前準備。

2.巨蟹座

巨蟹座非常缺乏安全感，甚至有些敏感且心思細膩，在這種情況下，培養出謹慎的性格，越是沒有安全感，他們越會感到心煩意亂，無心做事情，出一點小事就會胡思亂想，為了擺脫這種感覺，巨蟹座會選擇在做事前擬定好計畫，對可能出現的不同情況做準備，同時他們也很害怕犯錯，擔心自己表現不佳，所以很討厭處理突發情況。

3.金牛座

金牛座有一點強迫症，無論生活還是工作，他們都會有條理的處理事情，所以不喜歡突發狀況，會讓他們認為事情變得一團亂，因此習慣提前準備，將事情按照順序處理，再者，他們又是非常有耐性的星座，因此絕對會在事情做好充分準備，也不會嫌麻煩。

4.獅子座

獅子座個性強勢，他們天生自帶王者氣勢，在活動與工作裡，不自覺的擔任起主導位置，做發號施令的人，甚至喜歡提前做好計劃，可以提升效率，並在規定時間內快速完成任務，喜歡掌控一切的他們，自然不喜歡突發事件，這樣會讓他們感覺事情脫離掌控，因此一遇到突發問題時，他們情緒甚至會變很暴躁。

5.天蠍座

天蠍座外表看似高冷，但私底下卻很愛想像，對於要做的事情，他們總是會先想出藍圖，尤其是旅遊，天蠍座會開始想像到達目的地後，自己能玩得多開心，因此提前規劃好行程，反覆想著自己接下來要做什麼事情，可想而知，他們很不喜歡突發事情，這樣會打亂他們的計畫，原本快樂的幻想瞬間被破壞，使他們感到難過。