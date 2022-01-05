賓士男與重機騎車隔車窗互毆 他欲開門慘遭「封印」糗翻

想下車吵架不成反被「受困車內」！台中市南屯日前發生1起行車糾紛，賓士駕駛大街上與重機騎士對罵，駕駛先是將手伸出車窗揮打對方1拳，接著又被騎士回擊1拳，正當他怒氣沖沖、準備下車理論時，沒想到下秒竟遭重機車身「擋住車門打不開」，他一度將腳伸出車外仍推不開車門，最後只好無奈回到車內。

影片中賓士駕駛將頭伸出車窗外，與車身旁的1名重機騎士疑似為了行車糾紛、當眾吵了起來，沒想到駕駛一怒之下先朝騎士揮打一拳，騎士也不甘示弱回手打了1拳，眼見激烈衝突一觸即發，騎士後方載著的女乘客先在路中下車，賓士駕駛並準備下車理論，沒想到下秒「車門被重機擋住打不開」。

賓士駕駛準備下車理論時，沒想到下秒竟遭重機車身「擋住車門打不開」，他一度將腳伸出車外仍推不開車門。（翻攝自記者爆料網）

賓士駕駛想要下車理論遭到重機車身擋住，駕駛還一度將腳伸出車外，仍無法推開重機，最後只好悻悻然回到車內，2人只能隔著車窗對罵起來；事後影片被臉書「記者爆料網」分享，PO文內容笑稱「想打我，先卡住讓你出不來」，據悉事件發生地點在台中市南屯IKEA旁的馬路上。

其他網友則留言笑說，「副駕駛座車門壞了？」、「這招厲害，鞋還夾在門邊」、「可以往前開一點就下車了」、「從後車箱爬出來」、「原來賓士也是會吃鱉的」、「好車配爛人」、「這招下次可以學起來」、「感覺駕駛大力推車門，應該還是能推走機車」、「腳伸出來又縮回去的模樣超糗」。