歐元區經濟在12月稍微陷入停滯。新冠疫情再度揚升，抑制了歐元區服務業的增長，調查顯示，如果實施進一步的管制，可能會進一步削弱服務業。
Omicron病毒在去年底快速擴散，儘管症狀嚴重性較低，但歐洲各國政府開始採取措施，以遏制高傳染率。
歐元區IHS Markit的綜合採購經理人指數(PMI)從11月的55.4降到12月的53.3終值，為去年3月以來最低水準。該讀數也高於初值53.4的預估，但確實也高於50榮枯線水準。
IHS Markit資深經濟學家Joe Hayes說，Omicron病毒對服務業產生深遠影響，反映出客戶再度出現猶豫不決。而隨個各國的疫情發展，最近更有可能出現較大規模的收緊管制措施，以遏止傳染病擴散。
歐元區服務業PMI從11月的55.9降到53.1，也低於初值的53.3。
需求疲軟，加上可能實施進一步的防疫限制措施，讓服務業員工人數的增長速度是5月以來最慢的。就業指數從55.4降至53.6。
Hayes認為，對於通膨近期的發展也沒有什麼好歡呼的，儘管物價壓力有所緩解，但我們仍處於過熱的處境。
歐洲央行在上個月上調通膨預測，預計今年通膨率為3.2%，遠高於2.0%目標。
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