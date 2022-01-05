台東縣府5日宣布春節期間各動物醫院營業時間。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

今年農曆春節共有9天連續假期，台東縣府表示，全縣有6家動物醫院如懷恩、向日、瑞興、崇仁等於春節期間部分時段仍有營業，飼主可先提前電話詢問各醫院，讓寵物能即時獲得妥善醫療。

飼主拎著寵物籠，帶上家中愛貓、愛犬至動物醫院排隊候診。民眾表示，農曆春節自1月29日至2月6日，假期長達9天，深怕家中毛孩在農曆年節期間若有醫療需求，憂心寵物醫師也跟著休息，無法帶毛孩看診。

縣府5日說明台東縣春節期間各動物醫院營業時間，懷恩、向日動物醫院於1月29日正常營業，除夕前至春節皆休診；瑞興動物醫院2月1日至2月4日休診，其餘春節時間皆正常營業；崇仁動物醫院1月29、30日正常營業、31僅有上午營業，除夕下午至春節休診。

另中華、專一動物醫院分別於春節期間下午1點至4點、及中午12點至下午3點皆有營業；縣府呼籲，為避免動物醫院臨時調整營業時間，或就診動物過多等候時間過長情形，飼主可先提前電話詢問各醫院，讓寵物能即時獲得妥善醫療。

農業處指出，有關111年春節連續假期各動物醫院營業時間詳細日期及時段，請查詢台東縣政府農業處網站，或撥打台東縣動物防疫所電話089-233720洽詢，以方便飼主於春節期間寵物遭遇緊急情況時能迅速獲得就醫資訊。

而台東縣動物防疫所也提醒，飼主平日應須做好寵物健康照護工作，如定期疫苗、健康檢查與備妥寵物固定用藥，愛護自家寵物寶貝。