中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒（左），5日於霧峰進行車隊掃街。（黃國峰攝）

關於民進黨的選前之夜，將為總統級規模造勢晚會，正副總統及行政院長都會到場，至少會進行3次交管，造成民眾不便？顏寬恒表示，官員小事，卻是民眾的大事，3次交管會造成多少民眾的困惱？

顏寬恒表示，當我還在立院時，蔡英文總統為了隔絕外界的聲音，就已經在立院不知圍城圍多久，立委為了進到立院開會還要繞道，像在做賊一樣，蔡英文當總統的首善之都立院所在，為了杜絕人民的聲音、拒絕人民的請求、拒絕民眾的抗議，圍城都可圍成這樣，所以來台中三次交管，他們早已習以為常。

顏寬恒接著表示，選舉選成這樣很可悲，可以集合總統、副總統、府院黨高官，結合全國的力量，助選都坐空軍一號，這也只能嘆為觀止。

關於有媒體報導顏寬恒出租沙鹿黃昏市場土地，違建爭議，顏寬恒指出，一個單純的土地出租，給攤商做生意，這些民眾，為了做生意，還自己搭建攤位，只為自己家人溫飽，如此簡單的事情也要無限上綱，攤位的搭建也依照法律規範來做，但我們的政府為了選舉、為了打顏寬恒，什麼都可以，把這些底層的人民打趴也沒關係。

另國民黨前文傳會副主委鄭照新日前在其臉書貼出照片，指出3日有3名立委到海線，為林靜儀拉票時，站到馬路上，顏寬恒指出「有嘴講別人，沒嘴講自己。」他們眼裡只有自己對，別人都錯，法律規換等等，在他們身上完全看不到，對手憑著政府的資源、權利，又是政府的高官，但卻不遵循規範來要求自己，只會要求別人，我現在是普通民眾，透過民主機制的選舉，來爭取這席立委，所有的團隊都是市井小民，他們才真正代表地方的聲音，但我們看到對方來的都是北部的高層，他們真的了解民意嗎？還是來踩踏民意，撕裂地方？