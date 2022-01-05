晶鑽生醫（6815）5日宣布，與韓國最大肉毒桿菌素製造商秀杰（Hugel）子公司—台灣秀杰簽訂特許經銷合約，正式跨足肉毒桿菌素醫美市場。根據合約，晶鑽是除原廠外，唯一可在台灣指定診所通路銷售韓國肉毒桿菌第一品牌Letybo（保提拉），雙方將共同搶攻成長快速的非侵入式醫美商機，對晶鑽今年的整體營運將帶來明顯挹注。

Hugel是韓國KOSDAQ創業板的上市生技公司（145020.KQ），市值約1.9兆韓元（約當新台幣439億元），為韓國最大的肉毒桿菌素製造商，2020年營收、淨利分別為2110億韓元、453億韓元。

Hugel主力產品Letybo連續5年蟬聯韓國銷售排名第一大，拿下半壁江山，市占率50％，並且熱銷海外包括日本、越南、台灣等28國，全球累計銷售量突破1550萬瓶。Letybo在2019年於台灣上市，去年底獲韓國產業通商資源部入選為2021年韓國「世界一流商品」名錄。

晶鑽總經理謝佳憲表示，肉毒桿菌素是藉由阻斷神經傳導的方式，達到抑制肌肉收縮，減少或修飾臉部紋路，挾免動刀、快速見效與恢複期短等特色，成為時下熱門的輕醫美療程之一，目前國內合法的肉毒桿菌素有5種，皆為進口產品，其中，韓國Letybo在台灣一年的銷售量約4萬餘瓶，本次取得台灣特許經銷權，晶鑽生醫可以在指定的135家醫美診所銷售Letybo，成功拓展旗下代理產品線組合，從音波拉提延伸至肉毒桿菌素，未來公司將持續多元化產品線，朝成為醫材上游材料供應與技術整合大廠目標邁進。