晨暉（1271）受惠「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌品牌響亮，激勵2021年合併營收達3.8億元，創下歷史新高，年成長率20.97％。由於在手訂單能見度高，法人看好其2022年營運可望更上一層樓。

該公司12月營收2752萬元，年增23.8％，連續九個月創同期新高。

晨暉是國內領導品牌「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌產品的唯一供應商，尤其紅麴產品的獨特性及顯著功效深受消費者好評，市占率穩居紅麴保健品龍頭，去年本土疫情爆發，更大力推升消費者對於保健食品需求，帶動業績成長。

展望2022年，晨暉目前在手訂單能見度高，將持續穩定出貨，公司也積極與現有品牌客戶攜手強化廣告行銷力道及開拓新產品品項，搶占市場先機。

晨暉的NTU 568紅麴菌是目前唯一能在美國合法宣稱功效，並明確標示活性成分含量的紅麴保健產品，目前已有相關產品正式在北美通路上架販售，未來進攻北美市場可期；NTU 101乳酸菌則已陸續收到海外大廠的合作邀約，將深化合作拓展開發新產品，未來晨暉營運模式在海外市場的推動下也將更具競爭優勢，營運穩健發展可期。