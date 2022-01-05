GIS-KY去年營收小增4.15％ 18:012022/01/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 GIS-KY業成（6456）5日公布2021年12月份自結合併營收為150.31億元，較前一月份增加43.44％，較去年同期減少2.59％。受到供應鏈缺料影響，第四季合併營收為348.62億元，較前一季減少3.62％，較2020 年同期減少7.93％。 累計2021年全年合併營收為1323.78億元，較前一年同期增加4.15％。 凱美Q4營收季減18.8％ 全年仍創高 《興櫃股》東研信超2021年營收創高 年增近25％ #GIS-KY #較前 #合併營收 #同期 #年營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021上市公司EPS十強 出列 04:102022/01/05 財經要聞 大田 去年營收翻倍 04:102022/01/05 證券．權證 《鋼鐵股》燁輝看今年鋼市正向 業外持續活化資產 12:332022/01/05 財經 《電子零件》致伸上季營收 去年度最高 17:052022/01/05 財經 德微去年營收創新高 今年獲利拚賺一股本 17:092022/01/05 財經 大田2021年營收、每股獲利 雙創歷史新高 18:222022/01/04 財經 《紡纖股》聚陽上月、去年營收齊創高 今年還有亮點 15:402022/01/04 財經 金居2021全年營收89.15億元創新高 18:132022/01/05 財經 台中新光三越 穩坐全台百貨店王 04:102022/01/05 產業特刊 亞德客-KY 2021年營收近254億元創新高 16:592022/01/05 財經 「代銷龍頭」海悅2021全年營收60.96億 今年再推2千億案量 17:562022/01/05 房市新訊 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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