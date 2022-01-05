GIS-KY業成（6456）5日公布2021年12月份自結合併營收為150.31億元，較前一月份增加43.44％，較去年同期減少2.59％。受到供應鏈缺料影響，第四季合併營收為348.62億元，較前一季減少3.62％，較2020 年同期減少7.93％。

累計2021年全年合併營收為1323.78億元，較前一年同期增加4.15％。

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《興櫃股》東研信超2021年營收創高 年增近25％
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