桃園市交通局前年4月起在全市設置1057席機車收費停車格，順利提高周轉率，有助外送員送餐臨停使用。(蔡依珍攝)

新冠肺炎疫情改變生活，美食外送翻倍成長，但常常找不到臨時停車位而違規停車，增添用路人危險，桃園市交通局為讓外送員有安全處所可臨停外送機車，積極在全市增設收費機車停車格，去年底突破千席，不少停車格總是滿載卻1整天都收不到錢，大幅增加周轉率。

為便利外送機車臨時停放，交通局前年4月1日起試辦3處前30分鐘免費機車格，供送餐機車停放，分別為桃園區復興路186號前、205號前、縣府路（市府大樓後門旁）3處外送熱點，設置各6席前30分鐘免費機車格，這些車格若停車超過30分鐘，才會開始每30分鐘收費5元。

市長鄭文燦表示，試辦至今，停車秩序良好，且停車率高，顯示停車需求高的地點可逐步實施機車收費，讓停車格避免久占，地方民意代表及各社區大樓，或是鬧區的早餐店、手搖飲等，紛紛向交通局提出申請，至今全市已設置64處、1057席機車收費停車格，提供外送員送餐臨停使用。

交通局停管科指出，機車收費停車格多位處鬧區，桃園和中壢各占3成，過去「一位難求」，如今雖然時常停滿車、開單比例也高，但平均1天只收到2次錢，大部分一整天都收不到錢，證明騎士都停不到30分鐘即離去，大幅提高周轉率，強調賺錢不是目的，希望減少違規停車亂象。

鄭文燦表示，透過計時收費，搭配前30分鐘免費停車優惠，期望使要久停的機車騎士可以到鄰近的未收費車格停車，讓鄰近外送熱點的停車位可以空出來，讓外送的機車隨時都有空車格停車，避免機車違停影響交通安全，實施至今成效良好，未來將持續推行。