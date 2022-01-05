鳳翔國中師生做卡片為梁姓女教師集氣。（教育局提供）

高雄巿鳳翔國中梁姓女教師去年12月1日執行導護遭撞，在醫院治療月餘仍然昏迷，除了師生做卡片集氣，學校也開始幫忙代收社會各界愛心捐款，巿長陳其邁5日特別到醫院關心她的醫療與復原狀況，請醫院全力提供醫療協助。

愛心捐款專戶戶名為「高雄市立鳳翔國民中學保管金專戶」、帳號「高雄銀行鳳山分行200-103-085488」、銀行代碼「0162003」，校方另提醒，民眾捐款時請註明指定「協助梁師事故案」、匯款人姓名、電話號碼。

梁師因執行導護被撞，引發討論聲浪，教育局表示，除了與學校持續關注梁師的醫療照顧，另與警察局、交通局等單位現勘學校周邊交通安全狀況，也研議導護工作的配套措施，並協助家屬針對肇事者提出訴訟與求償。

梁師的3位子女現分別就讀於幼兒園、國小與國中，由於考量她的未來復健照護仍需協助，也想幫忙她的3個子女度過難關，鳳翔國中因此協助代收社會各界愛心捐款，有意捐款的民眾，可匯款到學校的保管金專戶。