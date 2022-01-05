美國12月製造業成長減速 通膨壓力減弱 18:132022/01/05 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國供應管理協會（ISM）公布，去年12月美國製造業採購經理人指數（PMI）從61.1點降至58.7點，低於華爾街預期的60點，透露製造業成長減速，但值得慶幸的是12月製造業新訂單指數達到60.4點，且價格指數從11月的82.4點降至68.2點，低於華爾街預期的79.3點，顯示通膨壓力減弱。 供需均回暖 中國製造業加速擴張 美單日確診超100萬例 創全球新紀錄 #美國 #製造業成長 #減速 #通膨壓力 #減弱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃俊文拉響巴伯 刻劃美國大蕭條 04:102022/01/05 藝文副刊 本土＋4 境外＋30 內外夾擊 疫情再現危機 04:102022/01/05 焦點要聞 鄒族傳統建築赫夫 久美國小重現 04:102022/01/05 地方新聞 新冠新藥有進展了 國鼎生技下午公布二期期中解盲數據 14:092022/01/05 財經 美單日確診數破百萬 公衛學者：Omicron輕症多仍會壓垮醫療量能 10:592022/01/05 生活 皇將12月營收1.97億元 創近五年新高 15:212022/01/05 財經 通膨來臨 美REITs漲勢剛開始 04:102022/01/05 投資理財 擠下近1世紀霸主 豐田2021美國銷量超越通用汽車 12:352022/01/05 國際 國泰美國ESG基金 熱募 04:102022/01/05 產業特刊 台灣可以從「中丐互憐」看到的機會 04:102022/01/05 時論廣場 12月財新製造業PMI 重返擴張 04:102022/01/05 全球財經 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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