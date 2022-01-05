美國供應管理協會（ISM）公布，去年12月美國製造業採購經理人指數（PMI）從61.1點降至58.7點，低於華爾街預期的60點，透露製造業成長減速，但值得慶幸的是12月製造業新訂單指數達到60.4點，且價格指數從11月的82.4點降至68.2點，低於華爾街預期的79.3點，顯示通膨壓力減弱。