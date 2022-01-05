為了及時協助跨國大型企業處理日益複雜的監管問題及提升客戶內部對運營效率的需求，科法斯推出專為跨國客戶設計的新保單GlobaLiner。科法斯表示，推出這新保單是基於對資訊技術的投資，可支援100種語言且適用各種監管環境的全球條款庫。

科法斯表示，GlobaLiner可進一步提高合約簽發速度並完善對本地保單的把控，從而支持跨國公司的發展。

科法斯全球解決方案總監Karine Damman表示，該公司推出GlobaLiner 主要是因滿足有全球業務和多個海外子公司的大型機構在風險管理方面有特殊的需求，希望對客戶風險有全域性的瞭解，也希望通過本地風險管理以及細緻的監控和分析工具來優化管控。大型跨國企業需要有合作夥伴來協助他們簡化合約管理，包括全球保單和條款，以提高其風險管理的效率和一致性。

「GlobaLiner」是為跨國企業提供集中管理系統，並利用所在國家/地區的集團條款。科法斯表示，希望通過這項新服務繼續支援國際客戶，保障其商業發展的同時提高他們的經營業績。

科法斯表示，該在100多個國家提供信用保險服務的全球網路，GlobaLiner可由7個地區的220名工作人員組成的專職團隊，專注於大型保單專案的管理，嚴密監控客戶風險的線上系統，集中的談判系統，並新增更加一致且有助於提高效率的合約協議。