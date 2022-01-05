壽險史上最激烈的選舉即將出現。2022年8月壽險公會理事長即將改選，初步傳出，可能是三強角逐的局面，即全球人壽董事陳慧遊、南山人壽副董事長尹崇堯及台灣人壽副董事長許舒博三人競爭，一旦確定，將是壽險公會有史以來候選人最多、最為競爭的一次改選。

壽險公會是1998年由台北市人壽產險公會轉型為全國性公會，今年將改選第九任理事長，先前第一任理事長為國泰金控董事長蔡宏圖，第二及第三是前南山人壽總經理林文英，第四是前興農（朝陽）人壽總經理賴本隊；第五及第六是許舒博，第七及第八是國泰人壽董事長黃調貴，過往都是推舉一人同額競選理事長，但從2010年的第五任開始出現二人角逐局面，第七及第八任都是有二位候選人激烈選舉後，才確定人選。

2022年更是一口氣傳出三位有意角逐者，且據市場人士透露，三位都已開始「鴨子划水」，四處拜訪及尋求支援，但都尚未正式對外宣布參選。

56年次的陳慧遊代表全球人壽出馬角逐壽險公會理事長，其先前曾任扁政府時期總統府官邸總管，後轉戰商業界，與不少金融圈高層友好，據消息人士透露，這次陳慧遊是金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋力推其出來競選，近期拜訪政商界的活動極頻繁，希望爭取各界支持。全球人壽前董事長劉先覺在2016年時亦曾出馬角逐壽險公會龍頭的位置，但最後敗給現任理事長黃調貴。

至於72年次的尹崇堯則是南山人壽少主上陣，代表壽險業者競選，2016年即進入南山人壽董事會學習、2019年升任南山副董，這次尹崇堯也算是被「拱出來」，據了解，尹崇堯在考慮多時後，近期將開始壽險公司的拜訪、請益之旅，認真開始參選。

52年次、同時也是現任商總理事長的許舒博，因曾任兩屆壽險公會理事長，至今仍維持與中小型壽險公司高層定期聚會，有多家中小型公司「死忠擁護」，2019年壽險公會理事長改選時，即便國泰人壽傾全集團力量輔選，但許舒博差一點就讓戰局翻盤，許舒博對於2022年是否再次參選壽險公會理事長，至今不願公開表態、但也不說死，只表示「對於產險發展有幫助的方案，我都會支持，對於產險未來有阻礙的人，我都會反對。」