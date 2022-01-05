夢時代2022美麗迎新春，即日起至1/19(三)，會員指定消費累計滿1500、5000或10000元，分別可獲得「西華藍色花卉土砂鍋」、「Plantica花樣雙層玻璃杯壺組」或「1929英國比得免保暖絨毯長枕組」三款不同門檻的限量滿額禮；周日持icash2.0或icashPay，指定店櫃不限消費金額再享10％ OPEN POINT點數回饋，1月份每戶每卡回饋上限5000點，活動總上限550萬點。與此同時，迎接農曆春節的到來，夢時代集結50家知名品牌，至1/16(日)止，在地下1樓舉辦「春節年菜禮品預購會」，嚴選多款知名鍋物湯品、鮮食禮盒及人氣伴手禮，民眾可一站式購足除夕圍爐及走春送禮的各式需求，相當超值便利。

台灣民眾喜愛鍋物，年產值高達400億元，夢時代瞄準年菜冒煙商機，網羅「老新台菜」、「元進莊」、「一品花雕雞」等品牌，推出具年節氛圍的私房菜。「老新台菜」的真心滴雞湯及黑蒜精雞湯，嚴選台灣優質土雞，無添加中藥材與人工香料，經由高壓萃取熬煮技術，濃縮所有精華；「元進莊」的麻油封鴨，精選台灣土番鴨，肉質鮮美不油膩，風味特殊與雲林在地黑麻油完美結合，湯頭擁有豐富層次感，整體清爽不膩口；「一品花雕雞」則採用特選雞腿肉，以獨家醬料快炒，再佐花雕酒悶煮，香味濃郁而獨特。

同時，針對民眾春節贈禮需求，夢時代也準備各式鮮食禮盒及人氣伴手禮，其中就包含了台中爆紅的「幽靈鮭貝醬」，每罐裝滿北海道鮭魚卵及新鮮干貝，並以祖傳醬料醃漬而成，最後採取急速冷凍保存精華，鋪在白飯上變成鮭魚卵干貝丼飯或搭配蘿美生菜、壽司、義大利麵等多元吃法，都十分美味。還有網路高人氣的「creammm.t」家常檸檬塔及栗子千層派經典熱銷組合，首創花型檸檬塔，濃郁內餡以特選四季檸檬及法國產區限定奶油熬煮成；而栗子千層派則擁有729層細膩酥脆的派皮，搭配自家研磨的栗子泥及透亮三溫糖蜜栗子，每一口咬下都是滿滿的幸福感。

夢時代表示，即日起在地下一樓美食街，現正舉辦「春節年菜禮品預購會」，購買指定商品滿2000元，贈米塔炙燒牛排300元抵用券；消費滿4000元送瓦城500元抵用券，數量有限，送完為止。現場集結各式特色年節禮盒，不僅有東京頂級手工餅乾名店「AUNT STELLA」、藝人指定品牌「But.we love butter」、巧克力黑金磚第一品牌「艾波索法式甜點」，還有台北人氣團購法式手工杏仁瓦片「Little By Little」、台中療癒系富士山甜點「三牧田」及嘉義40年在地品牌「老楊方塊酥」等，樣樣送禮大方又實在，價格也從百元至千元皆有，可一次滿足個人及企業送禮需求，歡迎民眾前來參選購。