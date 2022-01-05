金居2021全年營收89.15億元創新高 18:132022/01/05 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銅價維持高檔盤旋、特殊銅箔加工費維持高檔、以及伺服器轉換潮來臨等因素，銅箔廠金居（8358）2021年營收以89.15億元創下歷史新高。展望2022年法人認為，兩大CPU廠將推出新平台，伺服器轉換需求持續進行，以及5G、低軌衛星等題材挹注，加上新廠產能有望提前到第四季量產，樂觀預估金居2022年營運再創新高值得期待。 《電子零件》群電今年營收可望續創高 拚2024年達500億元 大田2021年營收、每股獲利 雙創歷史新高 #金居 #元創 #伺服器 #維持高檔 #全年營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《紡纖股》聚陽上月、去年營收齊創高 今年還有亮點 15:402022/01/04 財經 聚陽2021年12月、全年營收均創高 今年樂觀 18:422022/01/04 財經 毅嘉2021全年營收創3年新高 看好2022表現 20:562022/01/03 財經 台股基金規模 創13年新高 04:102021/12/27 投資理財 《半導體》矽格上季營收寫次高 去年成長達標締新猷 10:342022/01/05 財經 矽格 今年營收戰200億大關 04:102022/01/05 證券．權證 權證星光大道－兆豐證券 聯茂 新產能開出唱旺 04:102021/12/24 證券．權證 櫃買法人加碼股 氣盛 04:102021/12/27 證券．權證 茂達 11月每股淨利1.36元 04:102021/12/31 證券．權證 凱美Q4營收季減18.8％ 全年仍創高 16:532022/01/05 財經 元月常勝軍出列 漲勢可期 04:102021/12/26 財經要聞 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。