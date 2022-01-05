銅價維持高檔盤旋、特殊銅箔加工費維持高檔、以及伺服器轉換潮來臨等因素，銅箔廠金居（8358）2021年營收以89.15億元創下歷史新高。展望2022年法人認為，兩大CPU廠將推出新平台，伺服器轉換需求持續進行，以及5G、低軌衛星等題材挹注，加上新廠產能有望提前到第四季量產，樂觀預估金居2022年營運再創新高值得期待。