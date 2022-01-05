設備廠大量（3167）受惠客戶擴廠需求強勁，2021全年營收達44.44億元，較2020年成長83.04％，並創下歷史新高，展望2022年，公司看好PCB、半導體兩大產業擴廠力道延續，對於今年營運持審慎樂觀看法。

公司日前參加TPCA電路板展及半導體展SEMICON時提到，國內外板廠不約而同積極採購高階設備，來自不同地區或生產不同功能的板廠，詢問高階機種的次數與頻率也較以往更加熱絡，另外，半導體設備也已打入晶圓代工大廠、封測大廠，預期今年貢獻會更加顯著。