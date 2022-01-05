雲林縣北港武德宮與一卡通公司合作，推出「天庫立體一卡通」迎新春。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮武德宮財神廟與一卡通公司合作，5日推出「天庫立體一卡通」，由武德宮主委林安樂、一卡通公司董事長李懷仁等人共同主持，金爐造型的「天庫立體一卡通」意謂財福滿庫，充滿喜氣，讓信眾在虎年招財迎新春。

以文化創意見長的武德宮，長期與一卡通公司合作，推出各種財神元素的電子支付卡，包括財神、黑虎將軍圖案的一卡通卡片，以及穿戴式一卡通念珠，5日以全世界最大金爐「武德宮金爐」為主題，推出「天庫立體一卡通」，首發限量5000個。

林安樂表示，隨著科技的進步，即便是傳統的宗教領域，近年來亦透過與文創、科技的結合，讓宗教更貼近不斷進步的現代生活，此次與一卡通公司共同發行「天庫立體一卡通」，結合無形的信仰與有形的電子支付，保佑信眾日常財福滿庫。

林安樂說，北港武德宮的金爐曾獲金氏世界紀錄認證，是全世界最大的金爐，因主神掌管天下財之故，所以又稱為天庫，意為天界的總庫。天庫是以早期農村糧倉「穀亭畚」為造型興建，寓有豐收之意。

李懷仁指出，武德宮之前即與一卡通公司合作推出各種聯名一卡通，加上此次的「天庫立體一卡通」，發行數量已突破8萬，是一卡通與全台合作廟宇之冠，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。

李懷仁說明，「天庫立體一卡通」精緻小巧，無須充電即可使用，當作鑰匙圈掛在包包攜帶方便。一卡通普及生活各個層面，可記名綁定、查詢交易，連結一卡通MONEY帳戶，還可啟動自動儲值服務，讓消費金流更清晰，自用送禮皆適合。