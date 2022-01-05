屏東大學科學傳播系學生透過建築模型，展現屏東文化。（林和生攝）

屏東大學整合人文社會學院各系所，透過跨領域團隊教學，將「屏東學概論」訂為全院新生必修課程；科學傳播學系學生學期末便以「屏東文化」為主題，透過嗅覺、視覺等感官體驗，讓觀賞者深刻感受在地連結。

科學傳播系教授鄧宗聖表示，系所一門「科學博物館展場設計與導覽」課程中，為培養學生透過展示傳遞科學知識能力，學期末成果展經學生討論，決定以「屏東文化」為題進行策展。

文化內涵繁瑣，如何從中點出重點，學生以圖表、原民服裝及建築模型，呈現這門大學問，鄧宗聖坦言，如何吸引觀眾眼球，就必須考驗功力。

特展由屏東地區發展歷史年表展開，參觀民眾能從中快速瞭解城市發展的歷史脈絡，其中「排灣族區」主要介紹排灣族傳說、織布工藝、琉璃珠與服飾文化；「閩客族群區」則著重恆春搶孤、東港迎王及客家拜新丁等重要慶典；「特色建築」透過自行設計融合式建築元件，傳達建築特色。

另外「在地產業」則呈現屏東農、漁業與畜產業，學生特地製作舖料及高架式2種豬舍模型，說明產業改革；最後以「新住民區」結尾，闡明屏東新住民移入原因、生活面臨的困境，及新台灣之子成為社會中堅後對文化發展的影響。

為讓觀賞者深刻感受，展場內還有皮影戲台及戲偶、排灣族織布機模型、疊瓦及糯米水泥、延繩釣模型及新住民飲食香料，可供動手體驗。

大三學生張庭綺表示，透過策展深入了解排灣族文化，有機會可望到部落走一遭，親自體驗原鄉之美。校方歡迎有興趣民眾都能參觀體驗。