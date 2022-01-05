面對全球化及國際化浪潮，落實台北市數位教育資源共享理念，豐富學生多樣化英語學習機會，北市教育局規畫在1月24日至28日每日上午10點至12點及下午2點至4點，推出55門多元精采的酷課雲寒假英語線上直播課程，每門直播教室限100名同學參加同步直播課，共計5500個名額；從1月5日上午10點至1月11日晚上12點，登錄酷課雲網站（https：／／cooc.tp.edu.tw／）報名，錄取名單統一在1月18日公告。

北市致力打造英語友善城市，推展雙語教育政策創新思維，「酷課雲」寒假推出免費英語線上直播課程，今年首度辦理共包含55門多元跨域英語線上課程，分別是初學者課程（小一至小二）共計14門；初階課程（小三至小四）共計15門；中階課程（小五至小六）共計11門；中高階課程（國一至國三）共計10門；高階課程（高一至高三）共計5門，預計招收全國各縣市國小至高中職各年級學生計5500名。

教育局指出，完成課程經認定成績合格者，還可取得北市教育局修課證明數位證書，充實寒假學習生活，課程報名一律採線上報名，全程免費，每人至多錄取參加5門課程為原則，並請依授課年級報名登記，歡迎有興趣的學生踴躍報名參加。

為提供學生多元豐富線上英語課程，教育局特邀請專業英語師資陣容來助陣，包含文化國小、民生國中、中正高中等校優質英語教師，結合數位教學科技與多元跨域主題。

教育局指出，為學生打造多元沉浸式雙語學習體驗，其中台北市立興德國小老師邱筠佳開設的「雪中作樂Winter Snow Fun」，課程將融入科學原理，帶領國小學生從瓶中雪、雪火山爆發等有趣科學活動，讓學生不出國也能在家中一邊「造雪」，一邊輕鬆學英語！

受到疫情影響，拉開社交距離的同時，如何維繫人與人之間心理的連結，北市立文化國小老師曾心怡，開設「雙語健康：（同理 empathy） Listen! 我聽見，你心裡的聲音」， 引導學生試著了解一個人的心理感受，培養面對全球化挑戰的世界公民素養。

透過酷課雲寒假55門多元豐富之英語線上課程，藉此深化同學的英語聽、說、讀、寫之能力！台北酷課雲寒假線上英語課程將帶領108課綱全國的國小至高中職學子，在英語學習具有新的方向，進而引發學習英語興趣提升自身英語能力！

2022年開春，台北酷課雲平台首度規畫寒假英語線上課程活動，提升國小至高中職學生自主學習能力及豐富多樣化英語學習機會，培養國際視野，歡迎有興趣的國小至高中職學生至台北酷課雲平臺（https：／／cooc.tp.edu.tw／）最新公告或加入臺北酷課雲LINE好友（LINE ID：@cooc）提問。