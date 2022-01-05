這是什麼？一名網友在臉書發文，稱日前在新竹縣竹東鎮街頭看見謎樣的紅色交通立牌，上頭有著不明所以的彎曲線條，好奇究竟有何用意。原來，這是新竹縣政府為了宣傳「浪漫台3線」才特設的路牌。

這名網友在臉書社團《竹東小鎮》發文，稱自己日前經過竹東時，在台3線見到紅綠燈桿旁多了一個長方形的紅色交通立牌，但他實在猜不出其中「意義」，好奇發問網友。

透過網友曬出的照片可見，該交通立牌為長方形紅色底，上頭印有六角形的白色外框，中間則有一條彎曲的線條橫貫圖形，乍看之下有如阿拉伯數字的「3」。

不少網友在留言區絞盡腦汁猜想，「我覺得是禁止飄移」、「禁止蛇行」、「道路崎嶇！注意」、「有孕婦的警告標示吧」、「禁止懷孕？」。

實際上，網傳的交通立牌為新竹縣政府獲得客委會補助的「新竹縣浪漫台3線指標系統計畫」，旨在減量與整併台3線上的交通標誌，會在新竹縣境內的5個鄉鎮設置該主視覺立牌，也希望藉此加強浪漫台3線與沿途鄉鎮觀光景點的連結。