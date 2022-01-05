副總統賴清德2日臉書更新封面，換上了合歡山登頂照，上頭更寫著「勇敢自信，穩步前進」，民進黨立委莊瑞雄對此表示，這哪有什麼意義，賴清德就是想選總統，大家又不是不知道。

根據《東森新聞雲》報導，民進黨立委莊瑞雄5日接受網路節目《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，莊瑞雄認為，賴清德就是想選總統，大家又不是不知道，甚至說，賴清德現在是民進黨內的超級大咖，他已蓄勢待發了。

另外，針對2022縣市首長選舉，莊瑞雄則指出，民進黨參戰北市的人選，真的很難找，而且一定要出奇兵，先前被點名的衛福部長陳時中，疫情控制得非常好，不過，現在新的疫情又有新的變化，所以還要觀察。莊瑞雄甚至表示，以他對陳時中的理解，他是全心全力投入防疫。

賴清德2日在臉書更新「合歡山登頂照」新封面，引發多方揣測。據了解，總統蔡英文曾在2020年1月11日的總統大選中勝選後，隔天在臉書上PO出一張照片，而照片的拍攝地點，也是在合歡山。而3日賴清德出席藥師公會全聯會6樓會館落成典禮時，被問到此事，並未多做回應。