為證實咖啡是否真的能對大腦形成保護作用，降低認知能力的下滑與罹患阿茲海默症的風險，澳洲伊迪斯科文大學醫學與健康科學院組成的研究團隊，針對逾200名認知正常的老人進行逾10年的研究。結果發現，每天2杯咖啡，18個月後認知能力下降程度降低8%，大腦中澱粉樣蛋白的沉積也會減少5%。

這項研究已刊登於2021年11月份的《衰老神經科學前線》期刊。論文指出，咖啡做為風靡全球的飲品，每天都有不少人品嘗其美味。

現有文獻證實，咖啡富含一系列的生物活性化合物，包含咖啡因、綠原酸、多酚、少量維生素與礦物質。流行病學研究也發現，咖啡對中風、心臟衰竭、癌症、糖尿病與帕金森症都有裨益。

阿茲海默症是一種神經退化疾病，特徵為學習、記憶與其他認知能力出現損壞。更進一步來說，當Aβ-澱粉樣蛋白在大腦沉積，進而導致神經發炎、突觸喪失與與神經細胞死亡，患者就會出現阿茲海默的症狀。

儘管現有研究證實咖啡具保護作用，可減低認知障礙程度與阿茲海默症風險；然而，這些研究中關於健康老年參與者的縱向數據有限，也缺乏咖啡與大腦神經病理學關聯性的研究。

為調查每日咖啡攝取量與認知能力下降的關係，研究團隊透過「澳洲老化研究之影像、生物標記與生活型態」(Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle study of ageing, AIBL)取得227名認知正常的老年人同意，並進行126個月的追蹤與評估。

所有參與者平均年齡60歲以上，過去2年沒有阿茲海默症、精神分裂、嚴重抑鬱症、帕金森症、癌症病史。參與者必須進行包含200多種食品與飲料攝取量的飲食問卷。每位參與者還須回答多久喝一次咖啡、每次啜飲杯數與消費頻率，進而掌握咖啡習慣攝取量。

結果發現，假設一杯的咖啡約為240克，每天攝取2杯的參與者，18個月後認知能力下降幅度減少8%；同一時間內，大腦中澱粉樣蛋白的累積也減少5%。

研究人員解釋，儘管仍須進一步研究分析為何咖啡能減少澱粉樣蛋白的累積；但眾所周知，阿茲海默症就是澱粉樣蛋白沉積並在大腦形成有毒的斑塊。這項研究發現，咖啡減緩這種沉積程度，並對認知能力產生積極的影響，如執行能力、計畫、自我控制與專注力。

研究團隊表示，對於認知能力可能出現下降，但又還沒有出現任何失智症狀的人來說，提高咖啡攝取量或許能產生裨益。