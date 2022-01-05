大S（徐熙媛）去年和汪小菲（現改名：汪少菲）離婚後，男方多次被爆「婚內出軌」，讓媽媽張蘭氣到喊告，而一向以兒子為傲的她，近日在直播時誇口汪小菲1年創造2千萬個就業機會，遭到網友群起吐槽，又被酸戲精，讓她直接大罵網友畜生。

張蘭近來頻直播帶貨，製造不少話題，近日她在直播時，誇口兒子汪小菲1年就能創造2千萬個就業機會，立刻遭到網友吐槽，「2千萬知道啥概念嗎，我國公務員才700萬」，而她見到輿論群起撻伐，才趕緊改口是裝修花了2千萬。

另外，她在直播時見到網友酸她「戲精」，更直接在鏡頭前爆氣，祝罵她的網友新年都走霉運，還一連講7個霉字，「到頭了的那種霉運」，看得出相當氣憤，最後還嗆聲「小貓小狗小畜生什麼都不如」。

其實，張蘭之前直播也曾失控過，被問到汪小菲出軌傳聞，她也氣得表示消息是「 小島子」的造謠，是別人故意潑髒水，讓大家不要相信，還有網友追問汪小菲25歲新歡張穎穎下落時，她也氣炸回覆「不是去找你爸去了嗎？」要黑粉別再造謠。