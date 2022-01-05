鼓山高中去年參加全國總統盃舉重錦標賽一舉包辦高中組男女總冠軍，因過去9年長期接受元亨寺慈善會贊助營養金，5日趁高雄巿中等學校運動會舉重錦標賽在鼓山高中開幕，飲水思源將總冠軍獎金2萬元，回捐給慈善會。
大會表示，今年參賽選手中，地主鼓山高中有國、高中選手32人，其中高男組楊帆順曾獲全中運第1名，也多次獲選國家隊，今年高三的他，去年越級打怪參加全國運動會，奪得61公斤級銅牌，也是舉重唯一奪牌的高中生。
鼓山高中舉重隊教練吳銘通說，楊帆順國小五年級起就隨隊訓練，剛來時只有130公分，現在長到172公分，本來比的是61公斤級，但從去年底的總統盃及這次的巿中運，已改比67公斤級，看好他的潛能，未來應該會持續增重。
「食人一口、報人一斗」高雄巿體育總會舉重委員會主委邱水文致詞時特別勉勵選手們要知恩圖報，甚至加倍奉還。鼓山高中校長廖俞雲說，元亨寺慈善會多年來的贊助早就超過2萬元，選手們在場上的表現就是最好的回報。
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