嘉義縣大林鎮在過去是很重要的軍事要地，國民政府遷台後為保衛空防，在現在的社團新村附近建構了勝利女神力士型飛彈基地，1970年後期勝利女神飛彈在美國宣布除役，基地也跟隨著廢棄，大林鎮民代表江明赫表示，目前基地碉堡以及發射基地都還在，但已荒廢許久，相當可惜，希望結合各方力量，將閒置的飛彈營區結合社團新村、諸羅樹蛙、歷史生態等，讓在地活絡起來。

江明赫指出，該營區在日治時期是神風特攻隊飛行場，國民政府時期勝利女神力士型飛彈營，飛彈退役後營區閒置，在地人對都還記得飛彈營區過去發生的趣事，營區總面積有11公頃左右，在地人擔憂可能成為治安死角，因此積極奔走希望能活化。

江明赫表示，若縣府能與國防部協商，由縣府代管經營的話，保留現有軍事設施，將園區整理整潔，內部現有掩體、中山室、餐廳廚房等整修後可作為樂齡學習中心、農特產品展示場、生態教室等，夜間甚至可規畫住宿等方案，讓旅客留在大林，若未來軍方需要用到此營地時，也能完好歸還。

長期以來關注此營區的江明赫為此也陸續收藏了神風特攻隊的酒瓶、酒杯，甚至還買下日治時期的老照片，盼未來能派上用場，江明赫說，此地離162縣道、國道3號都很近，若能好好利用此地，能讓大林多一個亮點，創造更多機會。