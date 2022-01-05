新北市圖「寶寶愛看書」嬰幼兒故事活動即將登場。（新北市立圖書館提供）

新北市圖「寶寶愛看書」嬰幼兒故事活動即將登場。（新北市立圖書館提供）

BABY限定的「寶寶愛看書」嬰幼兒故事活動登場！為推廣新生兒閱讀運動，新北市立圖書館幼兒故事活動將於1月7日起陸續展開，不但有好聽的故事，還有親子互動遊戲，將教導爸爸媽媽如何引發0至5歲寶寶的閱讀興趣，帶領寶寶快樂展開閱讀初體驗。

新北市圖表示，去年因受疫情影響，深受嬰幼兒父母喜愛的「寶寶故事」活動因此暫停，今年起重新恢復，歡迎爸爸媽媽一起陪孩子到圖書館聽故事，玩閱讀遊戲。為了服務孕媽咪及無暇到館實際參與活動的爸爸媽媽們，圖書館也特別提供線上影音服務，包括「陪寶寶一起閱讀吧！」、「繪本故事說給你聽」等，讓爸爸媽媽不用出門，便能在網路上透過影音閱讀示範，與寶寶一起共讀共玩，開啟人生閱讀的第一步。

新北市圖館長王錦華表示，根據研究顯示，親子共讀不僅可以促進親子互動與親密感，還能提升嬰幼兒的語言及認知等腦部發展。父母的聲音對於剛出生的寶寶有強大的影響力，透過說故事、唱兒歌、遊戲互動等方式「親子共讀」，對寶寶未來的身心發展有很大的幫助。

為了鼓勵親子共讀，新北市立圖書館將於總館、泰山親子分館、中和分館與三峽北大分館推出嬰幼兒專屬的免費故事活動，透過不同的主題繪本故事，協助爸爸媽媽利用簡單的兒歌律動以及有趣的親子互動，引導孩子進入閱讀的世界，讓寶寶對書本產生興趣，從0歲開始養成孩子一生的閱讀習慣，活動完全免費，歡迎有興趣的爸爸媽媽多加利用。

「寶寶愛看書」活動免費，即日起開放網路報名，名額有限，歡迎新北市的爸爸媽媽、爺爺奶奶帶著0到5歲的寶寶一起到圖書館聽故事，玩閱讀，用好書陪伴小Baby一同成長。詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站（https：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。