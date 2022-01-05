在近年進口車侵蝕下，加上2020年起的 COVID-19疫情爆發，我國汽車及其零件業產值連6年負成長，不過2021年隨著疫情遞延買車效應、歐美解封，前10個月產值3233億元，年增率21％，經濟部預估全年產值可望恢復正成長。

汽車及其零件製造業包含「汽車製造」、「車體製造」、「汽車零件製造」等三個細類。從近10年產值觀察，2014年車廠因多款新車上市、歐美車市復甦帶動汽車零件外銷熱絡，曾高達4206億元。

但在那之後，面臨進口車強勢競爭，國產車市占率由2014年66.9％迅速下滑至2019年51.2％，同步抑制汽車及零件的生產動能。2020年又逢COVID-19疫情爆發，全球多地封城擾亂產業供應鏈，汽車零件需求緊縮，該年產值僅剩3426億元，年減4.4％，創下10多年來新低金額。

所幸2021年在貨物稅補貼政策延續，以及疫情遞延的購車買氣湧現，加上歐美陸續解封帶動汽車零件需求回溫，前10個月產值3233億元，年增率超過2成。

後兩個月受惠經銷商冬季銷售競賽提前，預期車價調漲刺激民眾購車意願，經濟部統計處表示，可預期年全年產值能轉為正成長。