貪玩要知道分寸！高雄1名10歲男童去年11月在自家陽台玩BB彈手槍，一時貪玩竟朝隔壁2戶鄰居的陽台狂射BB彈，大量BB彈砸中玻璃發出巨響嚇壞鄰居，鄰居外出查看後發現大量BB彈留在陽台氣炸、堅持提告，所幸法官認定不具危險性且無危害身體或財物，因男童無責任能力判定無罪；可上訴。

判決書指出，該名10歲的林姓男童去年11月20日下午1點多，在自家8樓陽台把玩玩具BB彈手槍，期間他不斷朝2個鄰居家的陽台射擊，BB彈砸中鄰居家的陽台窗戶玻璃後雖未破裂，但恐怖聲響仍讓其中1名鄰居嚇到，該鄰居到陽台查看後發現陽台竟全是BB彈，嚇得趕緊報警。

警方獲報後調查得知是林姓男童貪玩，不顧安危與住戶寧靜朝鄰居射BB彈，事後鄰居堅持提告，警方依違反《社會秩序維護法》「發射有殺傷力物品而危害他人身體或財物之虞」將男童函送法辦，違反該規定可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

高雄地院審理時認為該玩具槍不具殺傷力，且事發當下無危害他人身體或財物，且男童未滿12歲，是無責任能力之人，最後裁定不罰。可上訴。