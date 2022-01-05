新竹市長林智堅拋出不選大新竹震撼彈之後，元旦當天宣布成立大新竹合併升格專案辦公室，竹竹合併議題持續延燒，新竹市長林智堅5日接受電台主持人鄭弘儀專訪，透露自己不選就是要讓大新竹議題與國民黨直球對決，並呼籲國民黨主席朱立倫不要放任民代持續放話，並稱若阻擋妨礙大新竹發展的契機，「朱立倫承擔不起。」

林智堅在節目中重申，2021年是台灣半導體大放異彩的年代，因為台灣防疫做得好，台灣半導體產業總產值全球第2，竹科產值在2021年突破1.5兆，自己也在敏感的時刻頻頻拜訪竹科企業，了解企業對合併都持正面態度、非常支持，只是礙於大新竹合併已成藍綠議題，不便對外公開。

林智堅透露，自己當時倡議竹竹合併升格，獲得新竹縣長楊文科第一時間支持還主張修法，柯建銘總召曾致電楊文科談及合併議題，楊在電話中稱基於新竹發展絕對不會退縮，結果現在基於黨內壓力，也不出面，叫民代、綠營大老出來講話。

「出來反對的都是想選縣市長的。」林智堅細數立院裡反對激烈的包括林為洲、林思銘、鄭正鈐、邱顯智及高虹安等立委，「他們都是準備要選的人。」林智堅點名林為洲原本新竹縣長選舉民調贏過楊文科，好不容易看楊文科快做完，若合併升格可能又要再等8年，當然反對合併。

此次公投，國民黨與朱立倫面臨大敗局面，林智堅認為國民黨需要新的戰場，於是挑大新竹議題打，他便決定宣布不參選，讓國民黨沒有理由攻擊他因人設事，只能就合併議題正面直球對決。林智堅也說自己跟蔡英文總統提到，若修法通過一定要進全黨之力找最好人選，他跟柯總召會全力輔選。

對於林智堅宣布不參選大新竹市長，新竹縣議會議長張鎮榮批評林智堅此舉是以退為進，林智堅表示，政治工作者要為自己的話負責，國民黨用這種方式就是以拖待變、混淆視聽，讓民眾認為林智堅在為自己努力，他呼籲朱立倫不要再任由國民黨這些地方民代在議題上持續放話，國民黨才是最沒資格說因人設事的政黨，自己也早排除徵召一事。

林智堅表示，為了台灣半體產業、大新竹更好，他希望朝野應該要快坐下來討論，達成共識，既然因人設事不再了，也不該因人擋事，大家趕快來好好討論，既然能快，為何要慢？林智堅認為不要以拖待變，朱立倫也承擔不起阻擋妨礙大新竹發展的契機，未來這1年自己也會不斷下鄉說服民眾。