在經濟部見證下，我駐越南石瑞琦大使與越南駐台代表武進勇，今日在台北簽署「台越貿易促進合作備忘錄」，未來雙方會在經貿訪團互訪交流、商機媒合、人員訓練等面向下深化合作，拉升彼此經貿互動與市場開發。

我國為越南第4大進口來源國，越南則為我國第7大出口市場，雙邊貿易在COVID-19疫情衝擊期間逆勢成長，2021年1至11月貿易總額達181億美元，創歷史新高，較2020年同期成長26％。

其中我國對越南出口125億美元，成長34％；自越南進口56億美元，成長10％。

我對越南主要出口產品包括積體電路、光學鏡頭、印刷電路、處理器及控制器、記憶體等，而越南主要輸往我國產品為行動電話、電腦及電子產品、成衣、機械用具、鞋類。經濟部貿易局表示，兩邊有互利互補的投資與供應鏈合作關係。

目前在越南投資台商約4000家，8成為製造業，主要由台灣進口機器設備、原物料與零組件，而近年來電子產業大力投資越南，也帶動相關電子零組件輸往越南供組裝及加值生產。

本備忘錄簽署後，貿易局表示，雙方將擴大合作舉辦專業貿易展覽，共推雙方優質產品形象，並透過市場資訊及貿訪團交流，提升商機媒合效率。同時展開人才培訓，進一步帶動雙邊貿易合作與市場開發，也要幫助越南提升優質農業及工業產品在我國市場能見度。