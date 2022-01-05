雖然「豬頭飯」不漲，但店家坦言，原物料成本壓力大，也是咬牙苦撐才能維持原價。（張毓翎攝）

豬頭飯是運用豬大骨和三層肉熬出高湯後，再用湯汁炊煮在來米，其口感粒粒分明、帶點黃色色澤，屬在地人藏私美食。（張毓翎攝）

「豬頭飯」是台南隱藏版美食，不僅口味特別，也只有在鹽水、新營一帶才有，近來萬物齊漲，在一片「漲聲」中，鹽水南門路上有名的「鬍鬚豬頭飯」，近日傳出要漲價，店家澄清僅肉燥飯、小菜調漲，目前豬頭飯仍守住原價一碗10元；另外鹽水「張瑞芳豬頭飯」、新營「沈記豬頭飯」2家名店，業者也說豬頭飯沒漲，但最近原物料真的漲太凶，維持原價也是咬牙苦撐。

意麵和豬頭飯為台南鹽水2大特色小吃，意麵較受外地遊客所知，而豬頭飯是運用豬大骨和三層肉熬出高湯後，再用湯汁炊煮在來米，其口感粒粒分明、帶點黃色色澤，較屬在地人藏私的美食，市長黃偉哲也曾在臉書介紹這項特色小吃。

「鬍鬚豬頭飯」近日在門口貼出價目調整告示，指2月1日起肉燥飯從10元調整為20元；部分小菜也依份量不同調高5到10元。消息一出，讓不少老饕說「該不會連豬頭飯也淪陷了」。

對此，店家無奈說，最近每次叫貨，驚覺怎麼每項東西都在漲，尤其紙盒、調味料等漲幅很大，漲價也是不得已，不過招牌豬頭飯仍維持一碗10元，避免顧客流失。

新營「沈記豬頭飯」也說，豬頭飯的原料在來米，去年就調漲2波，而一碗豬頭飯10元，假設要調漲1、2元，不方便找錢，但漲5元，漲幅達50％，就怕嚇跑顧客，只能暫維持原價。

後壁芳榮米廠執行長黃麗琴表示，市面上在來米大多為進口，因為航運成本上漲，近來聽說價格都有調漲，不過她認為，國人食米量下降，糧商之間都很競爭，米價都不敢調太高，現在米價不算貴，小吃漲價，可能與基本工資、運費等上漲比較有關。